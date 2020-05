Florin Citu: Am reusit imposibilul. Am economisit bani pe care i-am alocat catre sanatate, somaj tehnic, investitii

Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul din Viena va oferi de luni teste de coronavirus pentru pasageri, care sa fie facute in incinta, ceea ce i-ar ajuta pe calatori ca in cazul in care rezultatul este negativ sa evite carantina, relateaza Reuters. Pasagerilor care vin in Austria li s-a cerut sa prezinte un certificat…

- Iata mesajul ministrului Cițu: Am reușit imposibilul. In aprilie 2020 am finanțat deficitul bugetar la o dobanda medie de 3.5% pe an in timp ce guvernul socialist in aprilie 2019 finanța deficitul bugetar la o dobanda medie de 4.5%. O economie de un punct procentual care inseamna economii SEMNIFICATIVE…

- Deficitul bugetar a fost finantat in aprilie la o dobanda medie de 3,5% pe an, fata de 4,5% in aceeasi luna din 2019, banii economisiti fiind alocati catre sanatate, somaj tehnic, investitii, afirma pe Facebook ministrul Finantelor, Florin Citu. „Am reusit imposibilul. In aprilie 2020 am finantat deficitul…

- Deficitul bugetar a fost finantat in aprilie la o dobanda medie de 3,5% pe an, fata de 4,5% in aceeasi luna din 2019, banii economisiti fiind alocati catre sanatate, somaj tehnic, investitii, afirma ministrul Finantelor, Florin Citu. "Am reusit imposibilul. In aprilie 2020 am finantat…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat ca este aproape de o decizie finala in privinta somajului tehnic, prefigurandu-se prelungirea acestuia pentru acele sectoare ale economiei in care vor ramane restrictii dupa data de 15 mai. Decizia va fi luata dupa noi discutii cu partenerii…

- Viceprimarul Capitalei Aurelian Badulescu a anuntat, marti, ca 2.000 dintre cei 11.000 de angajati ai STB vor intra in somaj tehnic, ca urmare a faptului ca s-a redus semnificativ numarul de calatori, in contextul restrictiilor generate de pandemia cu noul coronavirus. "Dintre cei 11.000 de…

- O serie de reglementari privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate pe perioada starii de urgenta, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea noului coronavirus, au fost transmise duminica de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Potrivit…

- Primul termen de plata a impozitului pe cladiri, pe teren, respectiv a impozitului pe mijloacele de transport, va fi prorogat de la 31 martie, la 30 iunie, a anuntat ministrul interimar al Finantelor, Florin Citu. El a precizat ca modificarile urmeaza sa fie reglementate prin ordonanta de…