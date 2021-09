Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a declarat miercuri ca guvernul analizeaza plafonarea prețului la gaze. Șeful Guvernului a precizat ca Ministerul Energiei și Consiliul Concurenței vor avea discuții in acest sens cu Comisia Europeana. Conferința de presa dupa ședința Guvernului Romaniei din 15 septembrie 2021…

- Premierul Florin Citu a anuntat, miecuri, ca s-a discutat in sedinta de Guvern o OUG pentru compensarea pretului la energie si gaz. ”Am mandat Ministerul Muncii, Energiei si Finantelor sa vina cu o forma finala. As vrea sa fie completata cu solutii pentru compensarea clientii non-casnici, in special…

- ​Premierul Florin Cîțu a declarat miercuri ca guvernul analizeaza plafonarea prețului la gaze. Șeful Guvernului a precizat ca Ministerul Energiei și Consiliul Concurenței vor avea discuții în acest sens cu Comisia Europeana. „În sedința de astazi am avut discuții despre plafonarea…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca Guvernul nu va interveni pentru plafonarea pretului la energie, iar Romania are nevoie de independenta energetica. Seful Executivului a a adaugat ca trebuie sa li se explice oamenilor foarte clar de ce au crescut preturile la energie si a mai precizat ca majoritatea…

- Premierul Florin Citu a declarat la finalul sedintei de Guvern ca in cazul Ministertului Tranporturilor, a trebuit sa ia bani si nu sa aloce fonduri in plus in ceea ce priveste rectificarea bugetara. El a mai precizat ca informatiile aparute in spatiul public le-a oferit doar liderilor de partid.

- Premierul Florin Cițu a declarat marți, la Digi24, ca nu este de acord cu faptul ca unele propuneri legate de vaccinare, discutate in coalitie, au fost anuntate public de membrii USR din Guvern. „Noi aruncam tot felul de propuneri in spatiul pubic si pe urma vedem oameni care protesteaza pe…

- Premierul Florin Cițu a anunțat astazi, 8 iulie, ca a decis remanierea ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Hotararea a fost comunicata chiar inainte de ședința de Guvern de astazi. Primul Ministru a declarat ca „Alexandru Nazare a avut posibilitate sa iși prezinte demisia, dar a preferat sa fie…

- Premierul Florin Cițu anunța o Hotarare de Guvern ce simplifica acordarea ajutoarelor pentru cei care au suferit de pe urma inundațiilor: „Vreau sa va avertizez ca ma voi deplasa personal acolo unde aceste ajutoare trebuie sa ajunga sa ma asigur ca ajung”, potrivit Mediafax.