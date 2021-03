Premierul Florin Citu a anuntat, sambata, ca o a doua transa, cu 50.400 de doze de vaccin AstraZeneca trimise de Romania, se afla in drum spre Republica Moldova.



"Al doilea transport de vaccinuri impotriva COVID-19 se afla in drum spre Republica Moldova. Este vorba de o transa de 50.400 de doze de vaccin AstraZeneca, care se adauga celor 21.600 livrate la sfarsitul lunii februarie. Este un ajutor umanitar care vine in sprijinul Republicii Moldova in efortul de a limita efectele dramatice ale pandemiei si de a combate raspandirea virusului SARS-CoV-2", a declarat Florin Citu intr-un…