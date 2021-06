Stiri pe aceeasi tema

- „Guvernul a stabilit joi majorarea alocației de stat pentru copii din ianuarie 2022 și indexarea acesteia cu inflația din ianuarie 2023. Astfel, incepand cu drepturile aferente lunii ianuarie 2022, alocația de stat pentru copii se stabilește in cuantum de: 486 lei pentru copiii cu varsta de pana la…

- Premierul Florin Cițu a anunțat joi, dupa ședința de Guvern, ca alocațiile vor crește la inceputul anului 2022. „O sa vedem care o sa fie evoluția. Alocațiile vor crește la inceputul anului 2022. In același timp, in coaliție, sunt mai multe propuneri de modificare a modului in care cresc aceste…

- Premierul Florin Cițu a declarat marți, 22 iunie, in timpul unei ședințe ținute la Guvern pe tema beneficiilor vaccinarii elevilor, ca aproape 100.000 de copii cu varsta cuprinsa intre 12 și 17 ani s-au vaccinat anti-COVID pana acum. „Cand vorbim de tineri sub 18 ani, aici, parinții și tutorii sunt…

- Comisia de munca a decis amanarea alocațiilor de stat pentru copii dupa ce și guvernanții și reprezentanții coaliției au anunțat ca in acest an nu se va acorda o noua creștere a acestora.Deputații din Comisia de munca au respins amendamentul care prevedea creșterea alocațiilor incepand cu luna iulie,…

- PSD va depune, saptamana aceasta, in Parlament, un proiect de lege prin care alocatiile pentru copii vor fi majorate la nivelul adoptat in 2020, respectiv de la 214 lei la 300 de lei pentru copiii cu varsta intre 2 si 18 ani si de la 427 lei la 600 lei pentru copiii sub 2 ani sau pentru cei cu dizabilitati,…

- Premierul Florin Citu a anuntat joi ca bugetul nu include o noua crestere a alocatiilor, iar Guvernul ar putea da o ordonanta de urgenta pentru a se asigura ca nu va mai exista o alta crestere.

- De azi, 1 iunie, incepe vaccinarea adolescenților impotriva COVID-19. Premierul Florin Cițu a adresat un mesaj public la inaugurarea Programului National de Suport ”Din grija pentru copii” prin care a indemnat parinții din Romania sa ia cea mai buna decizie pentru copiii lor aratand ca ”este nevoie…

- Majorare alocații 2021.Alocațiile copiilor nu vor mai fi majorate anul acesta, in contextul in care parinții din Romania așteptau ca acest lucru sa se intample la inceputul lunii iulie a acestui an. Iata cine s-ar impotrivi creșterii cu 20% a sumelor acordate.Majorare alocații 2021. Cine nu susține…