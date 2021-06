Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat ca Guvernul va adopta joi ordonanta de urgenta privind alocatiile pentru copii, subliniind ca se discuta din nou pe acest subiect pentru ca Parlamentul ''nu si-a facut treaba'' si nu a luat o decizie clara pe acest subiect. "In primul rand am un gust…

- Premierul Florin Cițu declara ca alocațiile vor crește cu 20% la 1 ianuarie 2022 sau cel puțin asta e decizia in acest moment. Din cauza legilor blocate in Parlament, Cițu afirma ca Guvernul va da...

- Premierul Florin Citu a afirmat, marti seara, ca se discuta din nou despre alocatii in acest moment deoarece ”Parlamentul nu si-a facut treaba”. Citu anunta ca decizia coalitiei a fost ca in acest an sa existe o singura crestere a alocatiilor.

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca a aprobat in ședința de guvern de miercuri și a trimis in Parlament pentru a fi dezbatut in procedura de urgența proiectul de lege care elimina cumulul de pensie cu salariul la stat și care crește, doar opțional, varsta de pensionare la 70 de ani. „Mergem in Parlamentul…

- Șeful PNL a precizat ca Parlamentul va vota majorarea alocațiilor o singura data pe an, pe 1 ianuarie. In 2021, alocațiile au crescut cu 20 la suta. In septembrie 2020, Guvernul a adoptat OUG 123/2020 care prevede dublarea alocației, in 5 etape. Primele doua, din august 2020 si ianuarie 2021 au fost…

- Șeful PNL a precizat ca Parlamentul va vota majorarea alocațiilor o singura data pe an, pe 1 ianuarie. In 2021, alocațiile au crescut cu 20 la suta. In septembrie 2020, Guvernul a adoptat OUG 123/2020 care prevede dublarea alocației, in 5 etape. Primele doua, din august 2020 si ianuarie 2021 au fost…

- Senatorul PSD, Gabriela Firea, arata ca actualul Guvern dorește inghețarea alocațiilor pentru copii și nu respecta nici macar decizia asumata in coaliție de a le crește etapizat. ”Nu le pasa de copii! Nu le pasa de familiile din Romania! Parlamentul a decis dublarea alocațiilor copiilor! Guvernul…

- Guvernul susține ca nu se va mai face majorarea, in ciuda faptului ca cei din USR-PLUS doresc sa creasca alocațiile, informeaza Antena3. Respectivul proiect a trecut de Senat, dar acum este blocat la Camera Deputaților. Se spune ca Finanțele nu permit aceasta majorare pe considerntul ca nu poate fi…