Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Florin Citu, afirma ca alocarea unui procent din buget mai mic de 7 pentru investitii reprezinta "un compromis" din partea PNL si arata ca partidul trebuie sa decida daca face sau nu un astfel de compromis. "Am cerut in coalitie sa se respecte programul de guvernare. Nu ma intereseaza…

- „Este un compromis. Vedem daca PNL o sa mearga mai departe cu acest compromis in coaliție. Fiecare partid a venit cu o serie de valori. Pentru noi e foarte important sa investești. De asemenea, sa avem o creștere economica, am avut pentru ca am reușit sa investim. Nu mi-a venit din neant acest 7%. (...)…

- Președintele PNL Florin Cițu a simțit nevoia sa puna lucrurile la punct in ce privește noua coaliție de guvernare cu PSD. El a susținut in cadrul unei intervenții televizate ca nu este vorba de o alianța cu PSD ci doar de o coaliție necesara pentru a avea o majoritate parlamentara in aceste vremuri…

- Normele europene sunt sfidate din nou in programul de guvernare! Precedentul creat de Ludovic Orban și perpetuat de Florin Cițu este continuat de Nicolae Ciuca. La fel ca in precedentele mandate cu premieri liberali, nici de aceasta data programul de guvernare nu conține nicio referire despre cultele…

- ​Dan Barna a declarat, marți seara, ca alianța dintre liberali și sociali democrați nu va putea sa funcționeze. "Acest bambilici între premieri e cea mai sigura garanție ca aceasta coaliție nu are șanse", a precizat vicepreședintele USR, la Digi24, adaugând ca dupa ce înțelegerea…

- PSD a anunțat ca vrea sa formeze Guvernul și sa administreze țara. Imediat dupa anunțul celor de la PSD, UDMR a transmis ca vrea ca vechea coaliție cu PNL și USR sa fie repusa in funcțiune. Intr-un interviu acordat Europa FM, președintele Uniunii Maghiarilor, Kelemen Hunor, spune ca deși fragila, Coaliția…

- Planurile de acasa nu se potrivesc cu cele din targ si nici nu se poate vinde pielea ursului din padure. De asemenea, nu dai pasarea din mana pentru cioara de pe gard. La fel de valabila este, mai ales in cazul politicienilor, zicala „da-i, doamne, mintea romanului de pe urma”. Ca nicaieri in alta parte,…

- Analistul politic Cristian Pirvulescu a declarat marti, pentru Agerpres , ca, dupa adoptarea motiunii de cenzura de catre Parlament, ar fi nevoie de „o solutie rapida”, cu un alt premier decat Florin Citu, dar ipoteza alegerilor anticipate nu poate fi exclusa. „Lucrurile vorbesc de la sine. Ne asteptam…