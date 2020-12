Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat, joi, ca in sedinta de Guvern se discuta mai multe proiecte de hotarare prin care se vor aloca bani din fondul de rezerva. Unul dintre actele normative prevede alocarea de fonduri pentru achizitionarea medicamentelor necesare pentru tratamentul…

- Procurorii DIICOT Iași, impreuna cu Poliția de Frontiera efectueaza joi dimineața 40 de percheziții domiciliare in București și pe raza a zece județe din țara, intr-un dosar care vizeaza destructurarea unei grupari specializate in contrabanda cu țigari, informeaza Agerpres. Perchezițiile au loc pe raza…

- Incepand de luna aceasta, Urgent Cargus recruteaza peste 1.000 de persoane la nivel national, compania avand deja o comunitate de peste 5.000 de angajați și colaboratori, reprezentata de curieri și personal in hub-urile si depozitele din intreaga țara. Posturile sunt deschise in Bucuresti, dar si…

- Firma de curierat Urgent Cargus angajeaza peste 1.000 de oameni in toata tara Urgent Cargus recruteaza peste 1.000 de persoane la nivel national, in conditiile in care compania a transportat anul acesta volume cu 33% mai mari fata de anul trecut, potrivit unui comunicat al companiei. Compania are deja…

- Retailerul francez, LEROY MERLIN, locul doi pe piața de bricolaj din Romania, semneaza un parteneriat cu Innoship, startup-ul care a primit recent prima runda de finanțare pentru a deveni cel mai mare agregator pentru opțiuni de livrare rapida din Europa Centrala și de Est. Innoship va gestiona livrarea…

- Retailerul francez, LEROY MERLIN, locul 2 pe piața de bricolaj din Romania, semneaza un parteneriat cu Innoship, startup-ul care a primit recent prima runda de finanțare pentru a deveni cel mai mare agregator pentru opțiuni de livrare rapida din Europa Centrala și de Est. Incepand cu luna noiembrie,…

- In Romania a fost inregistrat sambata un nou record de cazuri de Covid-19: 3.517 din peste 29.000 de teste efectuate. Comparativ cu ziua de vineri, pe lista județelor care au depașit pragul de 2.0 au intrat Valcea și Alba. Județele in care coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la…

- Bucureștiul și 16 județe au vulnerabilitate ridicata legata de epidemia de COVID-19, iar in 17 județe vulnerabilitatea este medie. Mehedinți este singurul județ cu trend descendent al raspandirii virusului, iar 174 de focare au fost raportate saptamana trecuta in toata țara, potrivit raportului saptamanal…