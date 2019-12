Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat luni, ca predecesorul sau, fostul ministru PSD al finanțelor, Eugen Teodorovici, a fost informat inca din luna aprilie, printr-o nota interna, ca deficitul bugetar al Romaniei are mari șanse sa ajunga la 4%, peste ținta asumata prin tratatele europene.„Stilul…

- Anul viitor deficitul bugetar va trebui sa arate o reducere de cel putin un punct procentual fata de executia de anul acesta, un lucru foarte greu de facut, dar care va fi apreciat atat de piete internationale cat si de catre Consiliul Fiscal si Banca Nationala, a afirmat, joi seara, la Palatul Victoria,…

- Deficitul bugetar pentru 2018 va fi revizuit la peste 4%, de la 2,76%, cat a fost tinta asumata la inceputul anului, a anuntat, intr-un interviu acordat Bloomberg, ministrul Finantelor, Florin Citu, preluat de Profit.ro.

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, acuza ca fostul premier Viorica Dancila și Eugen Teodorovici, predecesorul sau, știau inca din luna martie ca deficitul bugetar va fi depașit in acest an. Afirmațiile lui Cițu vin in contextul in care PSD a anunțat o moțiune simpla impotriva sa. ”Momentul adevarului.Va…

- Fostul premier, Viorica Dancila, si fostul ministru de Finante, Eugen Teodorovici, stiau din martie ca vor depasi tinta de deficit, a aratat ministrul Finantelor, Florin Citu, care a anuntat, de asemenea, ca la motiunea simpla care il vizeaza, anuntata de PSD, va merge in Parlament cu toti directorii…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu a recunoscut in direct la Digi 24 ca situația deficitului bugetar este mult mai grava decat anticipase. Cand a vazut cifrele, Ministrul și-a pus mainile in cap. Șocat, ministrul Florin Cițu a refuzat sa semneze protocolul de predare-primire pe care i l-a inmanat…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu a prezentat concluziile dupa analiza situației financiare a Romaniei și spune ca este mai rau decat cel mai pesimist scenariu la care se așteptau. "Ca o concluzie cam tot ce am gasit a depașit cele mai pesimiste așteptari ale mele. Am aflat ca situația reala nu era…

- ​Surse din Ministerul Finanțelor Publice confirma ceea ce crede Florin Cîțu cu privire la deficitul bugetar. Acesta va depași 3% din PIB, mai ales ca s-au facut recent plați catre PNDL și, fiind final de an, de undeva trebuie sa se finanțeze deficitul, astfel ca e nevoie de mai multe împrumuturi.Eugen…