Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii AUR au desfașurat luni un banner uriaș in plenul Camerei Deputaților, in semn de protest fața de intenția coaliției de guvernare de a trece prin asumarea raspunderii legea care condiționeaza accesul la job de Certificatul Covid. Certificatul Covid atesta fie vaccinarea, fie trecerea prin…

- Proiectele de acte normative incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 15 decembrie 2021PRIMA PARTEPROIECTE DE ORDONANTE DE URGENTAPROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA privind unele masuri de protectie sociala in domeniul pensiilor din sistemul public, pentru anul 2022Proiectul poate fi consultat…

- Fostul Guvern PNL, condus de Florin Cițu, a adoptat, inainte de demitere, proiectul de lege pentru transpunerea directivei UE 2018/1972 – Codul european al comunicațiilor. Acest act normativ introduce o extindere a domeniului si a spectrului interceptarii comunicatiilor electronice, inclusiv a accesului…

- Ionuț Stroe a declarat, luni, in conferința de presa, ca in ședința Biroului Executiv al PNL, premierul Nicolae Ciuca a dat asigurari ca pana pe data de 20 decembrie propunerea pentru legea bugetului de stat va fi prezentata in Parlamentul Romaniei. „Legea va fi prezentata pentru a fi dezbatuta și adoptata…

- Președintele USR Dacian Ciolos a cerut aliantei de guvernare sa emita o ordonanta de urgenta, in urmatoarele trei saptamani, astfel incat sa nu apara o noua categorie de privilegiati si a precizat ca pensiile speciale pentru primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti de consiliu judetean ar…

- Presedintele PNL Florin Cîtu a cerut vineri, o întâlnirea a Coaliției înainte ca rectificarea bugetara sa fie adoptata de catre Guvern, au declarat surse politice pentru HotNews.ro. Ședința liderilor de Coaliție va avea loc la ora 12.00. Potrivit surselor citate, Cîțu ar…

- Fosta șefa a CNA, ar putea fi reinstalata in funcție de PSD și PNL. Cele doua partide au convenit sa o readuca la conducerea Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) pe Monica Gubernat. Ea fusese demisa din funcție in iulie de coaliția PNL – USR. Sub șefia lui Gubernat, CNA s-a remarcat prin lipsa…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, modificarile aduse Legii 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, dupa ce Parlamentul a modificat proiectul respectiv, in conformitate cu observatiile formulate in cererea de reexaminare. In noiembrie 2020, presedintele Klaus Iohannis solicita…