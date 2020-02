Stiri pe aceeasi tema

- Declansarea de catre Comisia Europeana a procedurii de deficit excesiv nu exclude majorarile de salarii si pensii prognozate conform bugetului pentru acest an, a precizat, joi, ministrul demis al Finantelor, Florin Citu. El a participat la o conferinta pe tema finantarii investitiilor, organizata de…

- Plangere penala pentru aproape jumatate din Guvernul Orban pentru ajutorul de stat acordat Combinatului Siderurgic de la Hunedoara. O asociație civica din Hunedoara a sesizat Parchetului General. Plangerile sunt depuse impotriva lui Ludovic Orban, Florin Cițu, ministrul Finanțelor, și Virgil Popescu,…

- Ministrul liberal al Finanțelor, Florin Cițu, unul dintre miniștrii cabinetului condus de Ludovic Orban care au primit aviz negativ din partea Parlamentului la audierile in comisiile de specialitate, a devenit ținta predilecta a atacurilor opoziției. Activitatea sa in fruntea Finanțelor a facut și obiectul…

- Ministrul Finanțelor a declarat ca-l susține, cum era de așteptat, pe Ludovic Orban in dificila decizie de a nu mari pensiile și alocațiile decat cu condiția creșterii economice. Evident, Florin Cițu a aruncat vina deciziei de dublare a alocațiilor și de creștere a pensiilor cu 40% in spatele celor…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit miercuri, la Palatul Cotroceni, cu premierul Ludovic Orban si cu ministrul de Finante, Florin Citu, potrivit Agerpres.Citește și: PSD, despre planurile PNL de creștere a varstei de pensionare: Reprezinta un ‘dar otravit’ Cel mai probabil, discutiile…

- „Grupul parlamentar al PSD din Senat depune moțiunea simpla cu titlul «Guvernare PNL - numele tau este austeritate»”, a anunțat, in plenul de luni al Senatului, Eugen Teodorovici. Vizat este Florin Cițu, ministrul Finanțelor.Rareș Bogdan a declarat, luni seara, la Romania TV, in emisiunea…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii s-a reunit in sedinta miercuri, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis, pe ordinea de zi a reuniunii figurand propunerile de rectificare a bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale. In sedinta CSAT…

- Proiectul de rectificare bugetara prezentat, marti, de ministrul Finantelor, Florin Citu, a obtinut votul Biroului Executiv al PNL, a anuntat, la finalul sedintei, presedintele partidului, premierul Ludovic Orban. "Am cerut votul si a fost obtinut in unanimitate. Domnul ministru Citu a prezentat…