- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, susține ca noua lege a pensiile nu va viza creșterea obligatorie a varstei de pensionare și ca aceasta va fi „opțiune”. Declarațiile au loc in contextul in care liderul PNL, Ludovic Orban, a recunoscut miercuri ca s-a discutat despre creșterea varstei de pensionare și…

- Florin Citu: In acest moment nu se discuta despre cresterea varstei de pensionare și nu vom creste taxele Intr-o declarație facuta in cursul zilei de joi, primul ministru Florin Citu a declarat ca exista grupuri de lucru privind sistemul de pensii, care trebuie reformat, pentru a nu colapsa, dar ca…

- Florin Cițu a vorbit joi seara despre situația Romaniei cu privire la sistemul de pensii, dand asigurari cu privire la faptul ca se vor lua decizii care sa-i ajute pe cetațeni, crescand speranța de viața și nu taxele. Premierul a confirmat existența unor grupuri de lucru care poarta discuții referitoare…

- "Nu luam in calcul cresterea obligatorie a varstei de pensionare" Ministrul Muncii, Raluca Turcan. FOTO: https://www.facebook.com/RalucaTurcan. Ministrul Muncii, Raluca Turcan, afirma ca nu se intentioneaza cresterea obligatorie a vârstei de pensionare, fiind luata în…

- Ministrul Muncii a reiterat faptul ca noua lege a pensiilor nu prevede creșterea obligatorie a varstei de pensionare, ci este vorba despre stimularea ramanerii in activitatea profesionala, care este opționala. S-au stabilit reperele care vor sta la baza noii Legi a pensiilor „Intr-o dezbatere de reforma,…

- Ministrul Muncii Raluca Turcan a declarat joi, in direct la Digi24, ca in privința varstei de pensionare „vorbim despre opțiune”. Declarația ministrului vine in contextul in care la nivelul Coaliției s-a discutat despre creșterea varstei de pensionare, anunțul fiind facut chiar de președintele PNL,…

- „Banii care sunt alocați in mod specific in PNRR se duc in infrastructura, susțin mediul de afaceri, iar indirect, aceste fonduri vor ajuta la susținerea Romaniei. In PNRR nu se specifica procentul de creștere a pensiilor. Guvernul face un proces de evaluare, iar din perspectiva grupului de lucru, va…

