Liderul PNL și-a exprimat nemulțumirea vizavi de renunțarea Romaniei privind certificatul verde de vaccinare la locul de munca. Potrivit lui Florin Cițu, decizia ii aparține ministrului Sanatații, caruia ii cere sa-i explice fundamentul pe care s-a bazat cand a luat aceasta hotarare in detrimentul ratei de vaccinare. Florin Cițu reclama scaderea numarul de vaccinari Liderul […]