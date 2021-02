Florin Cîțu acuză o 'rezistență enormă' la reforma ANAF: Sunt oameni care pierd miliarde si vor face tot ce pot să se opună / VIDEO Premierul Florin Cițu a declarat joi la Digi24 ca este o „rezistența enorma” in digitalizarea ANAF pentru ca transparența duce la eliminarea evaziunii fiscale și oamenii care pierd „miliarde” fac tot ce pot sa puna bețe in roate. CITEȘTE ȘI: Ce e INTERZIS sa consumi daca iei paracetamol: Efectele sunt DEVASTATOARE CITEȘTE ȘI: Ce e INTERZIS sa consumi daca iei paracetamol:sunt DEVASTATOARE „Eu vreau sa pastrez acest nivel al taxelor dar sa colectam mai bine. De ce colecteaza altii mai bine, pentru ca altii au investit in tehnologie. Este greu sa introducem transformarea digitala a ANAF pentru ca exista o rezista enorma in sistem, asta inseamna transparenta, eliminarea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

