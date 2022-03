Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a anuntat, miercuri, ca a depus amendamente la OUG 25/ 2021 pentru ca firmele rusesti sa nu mai poata participa la achizitiile publice din Romania. "Am spus ca trebuie sa ne asiguram ca sanctiunile aplicate Rusiei de Uniunea Europeana vor fi implementate si in Romania.…

- Fostul premier Florin Cițu, actualmente aflat in fotoliul de președinte al Senatului și de lider al PNL-ului, a anunțat ce demers a facut in cursul zilei de miercuri, 9 martie. Vestea vine in contextul in care s-a ajuns la cea de-a 14-a zi a razboiului din Ucraina. Și vizeaza amendamente pe care Cițu…

- ”Anul trecut am dat o ordonanta de urgenta prin care companiile din China au fost excluse de la contractele finantate din fonduri europene. Voi cere in coalitie un act normativ care sa taie accesul firmelor rusesti la fonduri europene si orice alta forma de finantare din taxele romanilor”, a scris Florin…

- „Cred ca este datoria ministrului de Finante sa vina sa spuna. El a propus-o. Eu am atras atentia asupra unor lucruri si in sedinta de ieri. Am fost sceptic in privinta unei masurii luate pentru 3 luni de zile care costa 3 miliarde ar ajuta foarte mult. Va dati seama, daca o luam pentru tot anul, costa…

- Coaliția s-a ințeles in privința reducerii accizei cu 50% la carburanți și de prelungire a plafonarii prețurilor la gaze și energie. Florin Cițu spune ca este de acord, dar masura sa fie asumata de Ministerul Finanțelor. Potrivit ințelegerii din Coaliție, prețul carburanților ar urma sa scada cu 50%,…

- Florin Cițu ii acuza pe social-democrați ca, prin intermediul organizației de Tineret, au demarat o campanie platita de postari pe Facebook impotriva sa. Potrivit unor surse politice, Cițu le-ar fi transmis liberalilor, in ședința de partid de luni, ca vrea sa deschida o discuție in Coaliție pentru…

- Liderul PNL, Florin Cițu, s-a declarat vineri „suprins neplacut” de faptul ca Guvernul a adoptat o inițiativa propusa de Ministerul Sanatații condus de PSD și liberalii nu au fost anunțați in coaliție despre proiect. Intrebat de ce masura prin care statul ar fi trebuit sa acopere o parte din…

- Presedintele PNL, Florin Citu, spune ca nu s-a discutat in coaliția de guvernare despre asumarea raspunderii pe proiectul de lege privind certificatul COVID la locul de munca, in condițiile in care Guvernul are o majoritate solida in Parlament. El adauga ca PNL sustine orice proiect care poate duce…