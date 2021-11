Florin Cițu nu mai participa, sambata, la negocierile cu PSD și UDMR pe tema constituirii noului guvern, preferand sa il lase pe Nicolae Ciuca sa negocieze singur formarea Executivului pe care urmeaza sa il conduca. Decizia lui Cițu vine, insa, dupa blocajul intervenit vineri la masa negocierilor și dupa scandalul din Biroul Executiv al PNL, […] The post Florin Cițu, absent de la negocierile cu PSD și UDMR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .