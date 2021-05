Premierul Florin Citu a transmis in videoconferinta cu prefectii ca vaccinul anti-COVID trebuie adus mai aproape de cetateni, astfel incat rezultatele bune din orase sa se inregistreze si in zona rurala.Premierul Florin Citu a anuntat ca de la 1 iunie se vor relaxa masurile anti-COVID, insa trebuie impulsionata campania de vaccinare. "Vreau sa ne asiguram ca reducem la minim sansele unui al patrulea val al pandemiei. E important sa continuam ce am inceput si a mers bine pana acum", a declarat Florin Citu.Premierul a precizat ca trebuie schimbata putin strategia in privinta campaniei de vaccinare.…