- Romania a fost si va continua sa fie un sustinator "ferm" al suveranitatii si integritatii teritoriale a Ucrainei si ramane "ferm" angajata in implementarea politicii de nerecunoastere a anexarii "ilegale" a Crimeii de catre Federatia Rusa, a declarat, luni, la Kiev, premierul Florin Citu, la deschiderea…

- La prima apariție publica dupa ce a admis ca a consumat alcool in Statele Unite in urma cu 21 de ani, motiv pentru care „a platit foarte scump”, Florin Cițu a oferit explicații privind „episodul SUA”. Premierul spune ca nu l-a informat pe președintele Klaus Iohannis despre acest subiect, insa crede…

- In urma cu doi ani, in timpul ultimului an de guvernare PSD, Florin Citu il acuza pe ministrul Finanțelor de la acea vreme, Eugen Teodorovici, ca tradeaza interesele Romaniei, cu ajutorul lui Putin, ca senatorul este spion rus si ca plateste sa il urmareasca.„Il acuz pe Eugen Teodorovici de tradarea…

- In ultimele doua saptamani, la Moscova si la Budapesta au fost lansate doua semnale ingrijoratoare la adresa Romaniei, specifice arsenalului razboaielor hibride purtate la inceputul acestui secol. Ca de obicei, presedintele Romaniei, seful Guvernului si vesnic timoratul nostru ministru de Externe au…

- ”Eu am tot spus ca a crescut puterea de cumparare in Romania (…) Cred ca luni a fost dat un raport al Comisiei Europene care spune foarte clar ca puterea de cumparare in Romania este mai mare decat in Grecia, Bulgaria, Ungaria, deci, am depsit aceste tari”, a declarat, marti seara, la TVR 1, Florin…