- Guvernul a publicat, joi, in ziua preluarii mandatului de catre noul cabinet PSD PNL UDMR condus de Nicolae Ciuca, bilanțul activitații fostului cabinet Florin Cițu. „Florin Cițu a preluat mandatul in fruntea Executivului in decembrie 2020, mandat in care a reușit sa obțina cea mai mare creștere…

- Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) nu mai poate fi rediscutat la Bruxelles, decat daca PSD are „influența” la nivelul Comisiei Europene, a declarat sambata, 13 noiembrie, președintele PNL, Florin Cițu. Afirmațiile premierului interimar vin dupa ce Marcel Ciolacu anunțase „cu toata certitudinea”…

- Planul Național de Redresare și Reziliența al Romaniei (PNRR) a fost evaluat pozitiv de Consiliul Uniunii Europene astazi, 28 octombrie, ultima etapa la nivelul instituțiilor europene. Astfel, Romania are la dispoziție 29,2 miliarde euro, pana in 2026, de la Uniunea Europeana, pentru modernizare prin…

- Președintele Klaus Iohannis a transmit ca este „ingrozit” de tragedia de la Constanța, unde noua persoane au murit in urma unui incendiu pe secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase, iar evenimentul este „o noua drama teribila care confirma infrastructura deficitara a sistemului de sanatate romanesc”,…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost prezent, luni, la semnarea Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR) pentru Romania. Evenimentul a avut loc in prezența președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a președintelui Romaniei, Klaus Johannis, și a premierului…

- Orban a transmis ca actuala criza politica va avea consecințe și asupra aprobarii Planului Național de Redresare și Reziliența. Liderul PNL a amintit ce a insemnat guvernarea PSD și le-a transmis liberalilor din Constanța ca singura soluție decenta este guvernarea in formula stabilita dupa alegerile…

