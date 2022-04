Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a explicat, marți seara, la Digi24, de ce președintele Senatului, Florin Cițu, nu a fost prezent alaturi de premierul Nicolae Ciuca, șeful Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu și ministrul de Externe Bogdan Aurescu la Kiev. Europarlamentarul a spus ca Florin Cițu…

- El a scris, pe Twitter, ca asteapta apropiata vizita pe care o va efectua in tara vecina pentru a prezenta sprijinul poporului roman in Parlamentul ucrainean."Ar trebui sa ne pregatim sa ajutam cu tot ce putem reconstructia Ucrainei. Opriti comertul cu Rusia", a completat Citu.Presedintele Senatului…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a fost invitat sa efectueze o vizita oficiala in Ucraina, a transmis, miercuri, Senatul. El ar putea ajunge la Kiev miercurea viitoare. ”Presedintele Senatului, Florin Citu, a fost invitat sa efectueze o vizita oficiala in Kiev, Ucraina, de catre Presedintele Radei…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a ținut luni un discurs in deschiderea ședinței comune a Parlamentului in cadrul careia președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat parlamentarilor romani. In ședința comuna a Parlamentului au mai ținut discursuri Florin Cițu și Nicolae Ciuca.

- Discursul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski in Parlamentul Romaniei a inceput cu probleme tehnice, primele cateva zeci de secunde din mesajul transmis de liderul de la Kiev neputand fi auzite. Intervenția lui Volodimir Zelenski in fața parlamentarilor romani a fost transmisa in sistem videoconferința,…

- Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit, luni, in sedinta comuna in care presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va sustine un discurs prin sistem videoconferinta. La sedinta este prezent si premierul Nicolae Ciuca. Conform programului aprobat de Birourile permanente reunite, presedintii celor…

- Președintele Volodimir Zelenski se adreseaza Parlamentul de la București, luni, seara de la ora 19.00, iar la eveniment participa și premierul Nicolae Ciuca. „Ora 19.00 Participare la ședința comuna a Camerei Deputaților și Senatului Romaniei, prilejuita de intervenția președintelui Ucrainei, Volodimir…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a transmis, miercuri, pe Twitter, ca a discutat cu premierul ucrainean Denis Smihal si presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski va sustine un mesaj in Parlamentul Romaniei, saptamana viitoare. "Discutie importanta cu premierul din Ucraina, Denys Shmyhal. Presedintele…