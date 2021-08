Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu este susținut de 32 de filiale in cursa pentru alegerile interne pentru președinția PNL. In discursul suținut vineri dupa oficializarea candidaturii, Cițu a insistat ca este un om de echipa și a afirmat ca a intrat in aceasta cursa pentru ca „era nevoie de mai mult liberalism in…

- Premierul Florin Cîtu a declarat ca "în acest weekend, vineri, sâmbata sau duminica", urmeaza sa îsi depuna candidatura pentru functia de presedinte al PNL, urmând sa se prezinta în competitia interna de partid cu o motiune care se va intitula "România…

- Florin Cițu iși va depune miercurea viitoare moțiunea in care-și prezinta viziunea și planurile ca PNL , cu o zi inaintea contracandidatului sau, Ludovic Orban.Potrivit calendarului stabilit de liberali, candidaturile pentru șefia PNL trebuie depuse pana pe 25 august, dar termenul de depunere a moțiunii…

- Pe fondul conflictului deschis intre echipele care ii susțin pe Florin Cițu și Ludovic Orban, in PNL se discuta varianta ca in cursa pentru șefia formațiunii sa intre Dan Motreanu (50 de ani), o prezența discreta in spațiul public dar cu notorietate in partid. Membru PNL din anii '90, Dan…

- Premierul Florin Citu si presedintele PNL, Ludovic Orban, au participat la alegerile din cadrul PNL Sector 4 marti seara, continuand campania interna pentru sefia formatiunii. Florin Citu si-a exprimat sustinerea pentru Pavel Popescu, care a fost reales, in timp ce Ludovic Orban a afirmat ca-i sustine…

- Premierul Florin Citu a afirmat, intrebat vineri la Baia Mare pe ce filiale se bazeaza in sustinerea sa la sefia PNL, ca se bazeaza pe oameni care au performat si demonstrat in partid. El a adaugat ca nu conteaza asa mult varsta pe care o ai, ci ceea ce faci pentru Romania. Declaratia vine in contextul…

- Lupta din interiorul Partidului Național Liberal trece la un alt nivel. Premierul Florin Cițu il infrunta pe președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, pentru șefia PNL. Primarul Clujului, Emil Boc, il susține pe Florin Cițu la șefia partidului. Echipa premierului mizeaza pe un nou suflu in formațiunea…

- Premierul Florin Cîțu și-a anunțat astazi oficial candidatura la funcția de președinte al PNL, intrând astfel în competiție cu Ludovic Orban, actualul președinte al partidului. „Am decis sa ma înscriu în…