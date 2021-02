Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban și Florin Roman, liderul deputaților PNL, au depus un amendament la “Ordonanța austeritații” data de Florin Cițu, prin care acorda 24 de calatorii gratuite studenților. Liderii PNL au declarat, vineri, ca prevederile Ordonanței austeritații, referitoare la anularea gratuitații transportului…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan le-a transmis, luni, la emisiunea “Esențial” de la Antena 3, realizata de Ana Maria-Roman, lui Ludovic Orban și lui Florin Cițu ca, in cazul in care guvernarea nu ia masurile corecte, atunci la Congres liberalii nu vor mai avea pe ce sa se bata pentru ca partidul…

- Guvernul analizeaza, in vederea elaborarii proiectului de buget pentru 2021, situatia sporurilor acordate in sectorul public pentru a vedea care dintre ele se justifica, a declarat, joi, premierul Florin Citu, care a informat, totodata, ca se are in vedere modificarea Legii salarizarii pentru a elimina…

- Funcțiile de secretari de stat, de conducere a agențiilor și companiilor, dar și cele de prefecți si subprefecți au dus la noi disensiuni intre liderii coaliției de guvernare. Klaus Iohannis i-a chemat la Vila Lac pe premierul Florin Cițu, Ludovic Orban – președintele PNL, Dacian Cioloș – președintele…

- Semnarea acordului de guvernare a fost anunțata, luni seara, de președintel PNL, Ludovic Orban. Acesta prevede, printre altele, desemnarea lui Florin Cițu premier, a lui Ludovic Orban – președinte al Camerei Deputaților și a Ancai Dragu – președinte al Senatului, dar insista pe menținerea actualei paritați…

- Liderii coaliției ce va forma viitorul Guvern s-au ințeles asupra combinației de portofolii, a declarat, vineri seara Ludovic Orban. Florin Cițu va fi candidatul propus pentru funcția de premier și tot PNL va avea și candidatul pentru președinția Camerei Deputaților. Guvernul va avea doi vicepremieri…

- Președintele Klaus Iohannis a precizat, miercuri, ca va accepta propunerea venita din partea coaliției PNL-USR-PLUS-UDMR, fie ca este vorba de Ludovic Orban, fie ca este vorba despre Florin Cițu. ”Eu aștept ca partidele sa vina cu o propunere. Ca este Orban, ca este Cițu, eu voi accepta propunerea partidelor.…

- Ministrul de finanțe, Florin Cițu, a fost votat de membrii BPN al PNL pentru a fi propunerea formațiunii de premier. A existat o singura abținere, potrivit Antena3. Florin Cițu a fost, miercuri seara, la Palatul Cotroceni pentru a purta o discuție cu președintele Klaus Iohannis asta dupa ce fostul premier…