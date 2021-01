Stiri pe aceeasi tema

- "In scopul asigurarii indeplinirii prioritatilor majore din Programul de guvernare si a masurilor prevazute in Planul National de Redresare si Rezilienta domnul Dan Barna, viceprim-ministru, coordoneaza toate activitatile din domeniile de responsabilitate apartinand urmatoarelor ministere: Ministerul…

- Premierul Florin Citu a decis, luni, atributiile viceprim-ministrilor Kelemen Hunor si Dan Barna. Astfel, in scopul asigurarii indeplinirii prioritatilor majore din Programul de guvernare si a masurilor prevazute in Planul de Redresare si Rezilienta, Dan Barna va coordona toate activitatile din domeniile…

- Coaliția de guvernare a fixat atribuțiile pe care le vor avea vicepremierii Dan Barna și Kelemen Hunor. Premierul Florin Cițu a semnat, luni, deciziile in acest sens, actele fiind publicate in Monitorul Oficial. Citește și: SURSE - Strategia susținatorilor lui Ludovic Orban Dan Barna,…

- Peste 3.000 de membri ai Comunitații Declic cer noului Guvern blocarea actualului Plan Național de Redresare și Reziliența și refacerea lui completa. In forma sa de acum, planul care stabilește modul in care vor fi cheltuite 30 de miliarde de euro primite de la Uniunea Europeana nu aduce Romaniei nici…

- Alianta USR PLUS isi doreste ca negocierile pentru formarea coalitiei de guvernare sa se finalizeze cat mai repede, dar se va dezbate cat timp este necesar pentru ca mandatul reformist sa se regaseasca in mod semnificativ in programul si structura Guvernului, a declarat, joi, copresedintele Dan Barna.…

- Presedintele CJ Iasi si al filialei iesene a PNL, Costel Alexe, a declarat, duminica, dupa iesirea de la urne, ca viitorii 4 ani sunt foarte importanti, iesenii avand ocazia sa decida daca vor dezvoltare sau amatorism. Acesta a votat la sectia de votare de la Colegiul "Costache Negruzzi" din Iasi. "Am…

- ”Traversam o perioada extrem de dificila cu restrictii si constrangeri ale caror efecte negative le-am resimtit cu totii. Avem de gestionat provocarile crizei sanitare, insa in egala masura trebuie sa pregatim masurile pentru dezvoltarea tarii noastre. Modelul axat pe consum a neglijat tocmai investitiile,…

- Romania a reușit sa atraga pana la finalul lunii septembrie suma de 3,2 miliarde de euro. Acest rezultat vine dupa ce guvernarea PSD, in 2019, a atras doar 1 miliard de euro. In mai puțin de un an de guvernare, PNL a atras de 3 ori mai multe fonduri europene decat intr-un an de guvernare PSD. Țara noastra…