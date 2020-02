Florin Cîțu a fost desemnat premier de președintele Klaus Iohannis Președintele Klaus Iohannis l-a desemnat, miercuri seara, pe fostul ministru al Finanțelor, Florin Cițu, in funcția de premier. Decizia a fost luata in urma consultarilor pe care șeful statului le-a avut cu liderii partidelor parlamentare. Dupa patru ore de consultari cu partidele politice, Klaus Iohannis l-a desemnat premier pe Florin Citu. Acesta trebuie sa vina […] Articolul Florin Cițu a fost desemnat premier de președintele Klaus Iohannis a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

