Premierul Cițu l-a eliberat din funcție pe secretarul general al Guvernului, Dragoș Condrea, numit in funcție pe 8 decembrie de fostul premier interimar Nicolae Ciuca. Noul SGG este Tiberiu Horațiu Gorun. Anterior, Tiberiu Horatiu Gorun a detinut functia de secretar general adjunct al Ministerului Finantelor. Printr-o alta decizie, premierul a decis eliberarea lui Dragos Condrea din functia de secretar general al Guvernului. Dragoș Codrea a fost numit in funcție de fostul premier interimar Nicolae Ciuca dupa demiterea fostului SGG Antonel Tanase. The post Florin Cițu a facut schimbari la varful…