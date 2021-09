Florin Cîțu a discutat cu președintele Iohannis PNL nu iși va da jos niciodata un Guvern, a spus vineri Florin Cițu, care s-a declarat „foarte sigur” ca va ramane in continuare premier, in ciuda amenințarilor cu moțiunea de cenzura din partea USR PLUS, AUR și PSD. De asemenea, el a spus ca a discutat cu președintele Klaus Iohannis in aceste zile, nefacand mai multe comentarii pe acest subiect. „Raspunsul meu este foarte simplu și foarte clar: noi, PNL, niciodata nu vom da jos propriul guvern. Nu vom da jos acest guvern, mai ales cand avem așa de multe lucruri in urmatoarea perioada”, a spus premierul. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

