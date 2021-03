Stiri pe aceeasi tema

- "Șansa de a scapa de pandemie este cu fiecare zi mai aproape" Presedintele Klaus Iohannis. Foto: presidency.ro Situația epidemiologica este sub control, dar lucrurile pot evolua oricând în sens negativ la noi în țara,…

- Romania a inceput campania de vaccinare de aproape doua luni, iar pana acum aproape 1 milion de oameni au primit unul din serurile aprobate la nivel european: Pfizer, Moderna sau AstraZeneca. Desigur, mulți dintre noi ne-am intrebat de ce nu putem alege serul cu care sa ne vaccinam, iar Razvan Cherecheș,…

- Oamenii tind sa prefere vaccinurile Pfizer sau Moderna in locul serului produs de AstraZeneca, deoarece orice vaccin nou-aparut pe piata va fi intampinat cu reticenta, in comparatie cu primele, in care persoanele - romani sau europeni - au inceput sa aiba incredere, e de parere dr. Gindrovel Dumitra.

- De la primul caz de infectare cu noul coronovirus și pana in prezent multe lucruri s-au schimbat. Romanii au trecut, pe rand, printr-o stare de urgența și mai multe stari de alerta, care continuna și astazi. In tot acest timp, obiceiurile sociale s-au schimbat. Am ajuns sa ne vedem mai rar cu prietenii…

- Von der Leyen a declarat intr-o conferinta de presa ca aproximativ 95% din vaccinurile fabricate in UE care au fost exportate incepand cu 30 ianuarie au fost fabricate de Pfizer si BioNTech, iar restul de Moderna. Romanii raman fara locuri de munca? Florin Cițu anunța REFORME DE CRIZA Ea a spus ca…

- In Romania s-au inregistrat 200 de reacții adverse in ultimele 24 de ore, la aproape 28.000 de persoane vaccinate impotriva COVID-19, potrivit datelor oficiale. Din cele 200 de reactii adverse, 57 au fost la vaccinul Pfizer, 17 - Moderna și 126 - AstraZeneca. In ultimele 24 de ore s-au vaccinat…

- Romania a primit o noua transa de peste 160.000 de doze din vaccinul Pfizer, iar de ieri autoritatile sanitare au inceput sa foloseasca in campania de imunizare vaccinul Moderna, pentru care rapelul se realizeaza la 28 de zile. In timp ce vaccinul de la AstraZeneca este inca asteptat, premierul Florin…

- Vaccinarea in Romania, in lunile urmatoare România ar urma sa primeasca pâna la finalul lunii martie 2,4 milioane de doze devaccin anti COVID de la Pfizer, plus 430.000 de doze de la Moderna, a precizat ieri premierul Florin Cîțu. Într-un interviul pentru Europa FM…