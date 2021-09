Stiri pe aceeasi tema

- "Cred ca singura solutie pentru Romania o reprezinta aceasta coalitie. Ii astept sa se intoarca, sa stea la masa, chiar dupa aceasta motiune, sa vina la masa, sa discutam si sa gasim solutii. Cel mai simplu era sa gaseasca un ministru al Justitiei, era cel mai usor de rezolvat in aceasta criza. Din…

- Premierul Florin Cițu le-a cerut demisia de onoare miniștrilor USR pentru ca au ajuns sa negocieze cu PSD, partid impotriva carora PNL și USR-PLUS au luptat in perioada de opoziție. ”Eu cred ca in Romania, astazi, mai avem onoare. Cand toți am ieșit in strada impotriva lui Liviu Dragnea cand…

- Gabriela Firea, senator PSD, a avut, miercuri seara, o reacție dura dupa ce premierul Florin Cițu l-a demis pe Stelian Ion din funcția de ministru al Justiției: „Hienele se sfașie intre ele”, a scris fostul primar al Capitalei pe Facebook. „Hienele se sfasie intre ele! Au mintit romanii, pentru a ajunge…

- Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea a reacționat pe Facebook dupa ultimul scandal din coaliția de guvernare in urma deciziei premierului Florin Cițu de a-l remania pe ministrul Justiției, Stelian Ion. "Hienele se sfasie intre ele! Au mintit romanii, pentru a ajunge la putere, unii au…

- Romania culturala revine la viata normala, a afirmat sambata premierul Florin Citu, referindu-se la organizarea mai multor festivaluri, intre care Festivalul George Enescu. "Romania culturala revine la viata normala! Este o mandrie sa putem gazdui si in acest an Festivalul International George Enescu…

- Cei 108 colegi pompieri din MAI care timp de mai bine de 8 zile au facut minuni in Grecia, unde au ajutat la stingerea incendiilor ce au devastat o parte a țarii, s-au intors in Romania, scriu pe Facebook, și reprezentanții Sindicatului Europol. „Cu tot echipamentul de protecție pe ei și la temperaturi…

- Cei 108 pompieri romani care au luptat cu flacarile in Grecia s-au intors acasa, luni, ei fiind primiți de premierul Florin Cițu, de ministrul de Interne, Lucian Bode, și de șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, dr. Raed Aradat. Cei 108 colegi pompieri din MAI care timp de mai…

- In urma cu doi ani, in timpul ultimului an de guvernare PSD, Florin Citu il acuza pe ministrul Finanțelor de la acea vreme, Eugen Teodorovici, ca tradeaza interesele Romaniei, cu ajutorul lui Putin, ca senatorul este spion rus si ca plateste sa il urmareasca.„Il acuz pe Eugen Teodorovici de tradarea…