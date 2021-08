Stiri pe aceeasi tema

- "O zi importanta pentru noi toti, pentru colegii mei. Am pornit acum cateva luni de zile cu o echipa mica, dar determinata si am spus ca intru in aceasta cursa sa castig, dar am spus in acelasi timp ca intru in aceasta cursa sa construiesc. Si cred ca astazi se vede ca mesajul meu de a face Romania…

- Florin Citu si-a depus, oficial, candidatura la sefia PNL. Motiunea prin care premierul candideaza pentru functia de presedinte al PNL se numeste „Romania liberala”. Principalele puncte: revizuirea Constitutiei, desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor in Justitie, intrarea tarii noastre…

- Florin Cițu este in mod oficial candidat la funcția de președinte al PNL. Moțiunea sa se numește Romania Liberala. „Am intrat in aceasta cursa ca sa unesc PNL, vom avea intreg partidul in jurul...

- Președintele PNL Ludovic Orban anunța, miercuri, ca va depune joi moțiunea prin care candideaza la un nou mandat la șefia PNL. „Moțiunea, prin care candidez la un nou mandat de președinte al Partidului Național Liberal, o voi inregistra maine dupa-amiaza (joi – n.r.), la sediul PNL. Dupa 4 ani de munca…

- Florin Cițu și-a anunțat ultimul inscrierea in cursa pentru președinția PNL, dar a ajuns sa aiba prima șansa la congresul din 25 septembrie. Conform informațiilor STIRIPESURSE.RO, Cițu a decis cu ce ii va cuceri pe liberali. ”Romania Liberala” este numele moțiunii la care Florin Cițu a lucrat.…

- Jurnalista Denise Rifai sare in apararea lui Florin Cițu, dupa ce candidatura premierului la șefia PNL a fost contestata de mai mulți politicieni. Fana a lui Cițu, Rifai ii trimite pe contestatarii acestuia sa faca o baie in mare, pentru a se racori. "Vad ca e agitatie mare apropos de anuntul…

- Publicistul Ion Cristoiu analizeaza ultimul interviu acordat presei de Florin Citu dupa anuntul candidaturii la sefia PNL si constata ca, desi a fost scutit de intrebari incomode, premierul nu a putut argumenta de ce candideaza, ce il nemultumeste si ce presupune suflul nou pe care vrea sa-l aduca…

- Anunțul lui Florin Cițu a fost facut inaintea Consiliului National al PNL, in care se vor aproba calendarul alegerilor interne si detaliile Congresului. Citu a afirmat ca va castiga, intrucat nu exista alta varianta, iar PNL are nevoie de un suflu nou. „Le multumesc liderilor puternici din PNL care…