Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE. Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anuntat, miercuri, dupa sedinta grupului parlamentar PNL din Senat, ca, in urma unor discutii, Florin Citu si-a dat demisia de la sefia Senatului. El a precizat ca discutiile au vizat activitatea guvernamentala si parlamentara, responsabilitatea PNL si nevoia…

- Președintele Senatului, Florin Cițu, a demisionat miercuri de la conducerea Senatului, interimatul urmand a fi asigurat de Alina Gorghiu. Decizia a fost luata in urma ședinței de la grupul senatorilor PNL, la care a participat și președintele partidului, Nicolae Ciuca. Inainte de a intra la ședința,…

- Președintele Senatului, Florin Cițu, susține ca nu are informații ca ar urma sa fie schimbat de la conducerea instituției și spune ca nu are ce sa-și reproșeze, declarațiile sale fiind pe aceeași linie ca și anul trecut. Referitor la nemulțumirea social-democraților, care-i reproșeaza atacurile repetate…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a afirmat ca premierul Nicolae Ciuca a inceput sa preia din mesajul sau si considera ca „este bine” ca mai multi liberali incep sa vorbeasca despre prioritati si PNRR. „A preluat din mesajul meu domnul premier, a preluat din ceea ce spun de 6 luni. Este bine ca mai…

- Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a declarat, sambata, la Digi 24 ca Florin Citu, a fost victima unor campanii de denigrare extrem de acide si de puternice, mentionand ca partidul nu poate sa stea intr-un singur om. Presedintele PNL Bucuresti a precizat ca in contextul in care incepea sa se deterioreze…

- Peste 40 de lideri de organizații județene PNL au semnat o scrisoare prin care ii solicitasera lui Florin Cițu sa demisioneze de la șefia PNL și sa-i lase locul premierului Nicolae Ciuca.Florin Cițu dar și Dan Vilceanu au ales sa-și dea demisia sambata pentru ca au ințeles insemnatatea partidului pe…

- Fostul presedinte al PNL Ludovic Orban a declarat sambata, dupa ce Florin Cițu și-a dat demisia de la conducerea PNL , ca problema liberalilor nu este Florin Citu, ci faptul ca aceasta formatiune politica s-a transformat in „UM PNL” si a devenit „o unealta a lui Iohannis”, pe care seful statului o foloseste…

- Florin Citu a anuntat, sambata, ca si-a prezentat demisia din functia de presedinte al Partidului National Liberal (PNL). „As fi vrut sa imi prezint demisia in fata colegilor mei. Nu s-a putut, nu au fost acolo, asa ca doar am inregistrat-o la partid. Din acest moment am demisionat din functia de presedinte…