- Președintele Senatului, Florin Cițu, a demisionat miercuri de la conducerea Senatului, interimatul urmand a fi asigurat de Alina Gorghiu. Decizia a fost luata in urma ședinței de la grupul senatorilor PNL, la care a participat și președintele partidului, Nicolae Ciuca. Inainte de a intra la ședința,…

- Președintele Senatului, Florin Cițu, susține ca nu are informații ca ar urma sa fie schimbat de la conducerea instituției și spune ca nu are ce sa-și reproșeze, declarațiile sale fiind pe aceeași linie ca și anul trecut. Referitor la nemulțumirea social-democraților, care-i reproșeaza atacurile repetate…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, 20 iunie, ca nu dorește ruperea coaliției cu PNL și ca vrea in continuare sa se aseze la masa negocierilor pentru modificarea Codului Fiscal, dar a transmis un mesaj dur pentru partenerii de guvernare.„M-am saturat la fiecare discutie asezata sa apara…

- Florin Citu a admis, marti, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, ca este firesc ca in cazul rotatiei premierilor, in 2023, presedintele partidului, Nicolae Ciuca, sa preia sefia Senatului. Intrebat daca si-ar dori functia de ministru al Finantelor, care va fi a PNL anul viitor, el a spus…

- Gheorghe Flutur a anuntat duminica, 3 aprilie, ca a fost votat in unanimitate ca presedinte interimar al PNL, in sedinta Biroului Politic al Partidului National Liberal, dupa demisia lui Florin Citu de la conducerea PNL . „Astazi, colegii m-au propus pe mine sa preiau atributiile presedintelui PNL interimar,…

- Fostul președinte al PNL Ludovic Orban, a declarat, sambata, dupa ce Florin Citu si-a anuntat demisia de la conducerea PNL, ca „modul in care s-a facut schimbarea lui Citu arata ca o lovitura de palat data de o hunta militara. In opinia sa, inlocuirea lui Cițu cu Nicolae Ciuca este “frectie la un picior…

- Peste 40 de lideri de organizații județene PNL au semnat o scrisoare prin care ii solicitasera lui Florin Cițu sa demisioneze de la șefia PNL și sa-i lase locul premierului Nicolae Ciuca.Florin Cițu dar și Dan Vilceanu au ales sa-și dea demisia sambata pentru ca au ințeles insemnatatea partidului pe…

- Florin Citu si-a anuntat sambata demisia de la conducerea PNL, el precizand ca si-a inregistrat demisia la partid, desi ar fi vrut sa si-o prezinte in fata colegilor din Biroul Executiv, dar acestia nu au venit la sedinta. Florin Cițu spune ca nu-și va da demisia și din funcția de președinte al Senatului.…