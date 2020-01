Stiri pe aceeasi tema

- Romania a incheiat anul trecut cu un deficit bugetar de 4,6% din PIB, peste estimarea autoritatilor din luna noiembrie, cand s-a efectuat cea de-a doua rectificare de buget, a anuntat marti, ministrul Finantelor, Florin Citu. "Anul trecut s-a terminat cu un deficit bugetar de 4,6%, putin…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a declarat, miercuri, dupa ședința de Guvern, ca rectificarea bugetara din vara va fi una pozitiva, iar pana in 2022 Romania se va incadra sub un deficit de 3%, așa cum recomanda UE.„ Este primul buget care a avut ca obiectiv eliminarea risipei. Este un buget…

- Ministerul Finantelor va introduce semnatura electronica in urmatoarea saptamana sau in doua saptamani, a declarat marti ministrul Finantelor, Florin Citu, intr-o intalnire cu membri ai patronatelor din Romania. "In primul rand o veste buna, cred ca in urmatoarele doua saptamani Ministerul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca rectificarea bugetara este „obligatorie”, aratand, printre altele, ca pentru pensii „nu au fost pur si simplu suficienti bani”. „Este adevarat ca ieri am avut o discuție așezata și aplicata cu Prim-ministrul Ludovic Orban și cu ministrul finanțelor,…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, susține ca rectificarea bugetara va fi realizata pe un deficit bugetar de 4%. El a spus ca mare parte a banilor lipsa au fost cheltuiți in ultimele zile ale guvernarii PSD.Citește și: Mugur Isarescu, lovitura la temelia discursurilor lui Orban și Iohannis:…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu a prezentat concluziile dupa analiza situației financiare a Romaniei și spune ca este mai rau decat cel mai pesimist scenariu la care se așteptau. "Ca o concluzie cam tot ce am gasit a depașit cele mai pesimiste așteptari ale mele. Am aflat ca situația reala nu era…

- Noul ministru al Finanțelor aduce vești extrem de proaste legate de deficitul bugetar: Florin Cîțu urmeaza sa anunțe într-o conferința de presa ca deficitul sare cu mult peste limita de 3 procente asumata de România la nivel european.