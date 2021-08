Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, miercuri, o ordonanța de urgența care le permite autoritaților locale sa ceara de la Ministerul Finanţelor, în cursul anului 2021, împrumuturi de la stat. Anunțul a fost facut, la finalul ședinței de guvern, chiar de premierul Florin Cițu, ministru interimar al finanțelor. “In…

- „ZERO EURO DIN PNRR IN 2021! PSD a avut dreptate! Romania nu va primi niciun euro din PNRR in acest an! Romania NU se poate baza pentru finantarea deficitului urias pe avansul de 1,3 miliarde de euro din PNRR! Mai mult, Romania pierde un an pentru contractarea proiectelor! Autostrada Moldovei devine…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de marti, proiectul de Ordonanta de Urgenta privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, in sprijinul unei mobilitati cu emisii scazute, informeaza Ministerul Mediului. Potrivit unui comunicat al institutiei, transmis miercuri AGERPRES, actul normativ…

- Procesul antitrust a fost lansat de Comisia Federala pentru Comerț (FTC) și de o coaliție de procurori generali de stat. Judecatorul districtual James Boasberg a dat o lovitura semnificativa autoritaților de reglementare care incearca sa limiteze giganții tehnologici, scrie Sky News. In respingerea…

- „Aceștia vor beneficia de masuri de protecție sociala din cadrul operatorilor economici care sunt afectați de politici de decarbonare a UE intrucat utilizeaza combustibii fosili precum și persoanele care urmeaza a fi disponibilizate din cadrul exploatariilor miniere urnaniu neperformante din cadrul…

- Guvernul ar putea aproba o ordonanța de urgența pentru a opri majorarea alocațiilor copiilor in acest an, a anunțat joi primul – ministru Florin Cițu. Premierul a anunțat ca, daca legea nu va fi modificata in Parlament, Guvernul va aproba o ordonanța de urgența pentru a amana creșterea alocațiilor.…

- Florin Citu a explicat ca viitoarea lege a pensiilor este discutata de catre un grup de lucru format din experti, iar sustenabilitatea este una dintre probleme. “Cred ca in 15 ani e riscul cel mai mare. Atunci este riscul cel mai mare pentru ca vom avea un numar mare de oameni care vor iesi la pensie…