- Premierul Florin Citu a transmis vineri ca atunci cand tara noastra va atinge pragul de 10 milioane de romani vaccinati, atunci poate fi luata in considerare renuntarea la masca de protectie. „Obiectivul meu si al Guvernului pe care il conduc ramane vaccinarea cat mai rapida a 10 milioane de romani.…

- Platforma naționala de informare cu privire la vaccinarea impotriva COVID-19 a anunțat ca, miercuri dimineața, la ora 10.00, s-a depașit pragul de doua milioane de persoane vaccinate in Romania, potrivit g4media.ro. Astfel, erau inregistrate ca fiind vaccinate 2.000.048 de persoane in toata țara, la…

- PSD solicita partidelor din coaliția de guvernare sa iși asume politic obiectivul de a vaccina 10,4 milioane de romani pana in septembrie, iar in cazul in care acest lucru nu se va realiza Guvernul Cițu sa demisioneze. Partidul Social Democrat solicita partidelor din coaliția de guvernare sa iși asume…