Florin Cîțu a ajuns la sediul PNL. Liderul partidului nu spune dacă demisionează Președintele PNL, Florin Cițu, a ajuns, sambata, la sediul central al partidului, acolo unde a convocat pentru ora 12.00 o ședința a conducerii centrale in care sa se discute despre situația tensionata din partid. Cea mai mare parte a liderilor județeni PNL au avut vineri o alta ședința, nerecunoscuta de Florin Cițu, in care au demarat procedura pentru debarcarea lui Cițu de la șefia partidului. Contestatarii sai vor Congres extraordinar de alegeri in luna aprilie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

