Florin Cîțu a ajuns la DNA să dea declarații în Dosarul vaccinurilor Senatorul PNL Florin Cițu a ajuns miercuri dimineața la sediul central al DNA din București, pentru a fi audiat in dosarul achiziției de vaccinuri anti-coronavirus. Cițu a fost extrem de rezervat in declarații, spunand ca va vorbi cu presa la ieșire. Protestatarul Marian Ceaușescu a venit cu o nuielușa pe care a vrut sa i-o ofere lui Cițu, aluzie la copilul care primește o nuia de Moș Nicolae daca nu a fost cuminte. Senatul a incuviințat saptamana trecuta solicitarea DNA referitoare la inceperea urmaririi penale a lui Florin Citu, acuzat de abuz in serviciu in dosarul vaccinurilor. The post Florin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

