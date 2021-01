Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a afirmat, miercuri, ca daca ar fi fost o crestere a numarului de cazuri de Covid-19 acest lucru s-ar fi vazut fie la numarul de internari, fie la numarul celor de la Terapie Intensiva, iar acest lucru nu se intampla. Florin Citu a fost intrebat, miercuri, la finalul…

- Guvernul grec a anuntat astazi ca scolile, restaurantele si terenurile de sport raman inchise pana pe 7 ianuarie, prelungind astfel cea mai mare parte a restrictiilor decise luna trecuta, anunța agerpres . Grecia a impus carantina naționala in noiembrie, a doua din acest an, dupa o crestere agresiva…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore in județul Suceava au fost inregistrate nu mai puțin de 195 de cazuri de coronavirus. Numarul imbolnavirilor a crescut semnificativ, in condițiile in care luni au fost raportate 20 de cazuri noi. De la inceputul pandemiei și pana in…

- S-a ajuns la 149 de cazuri confirmate in ultimele 24 de ore, ceea ce ridica incidența la 1,62 la mie. In ultimele zile, la nivelul județului Buzau se constata o creștere importanta a numarului de cazuri noi de Covid-19 confirmate zilnic, dupa o perioada in care evoluția s-a menținut pe un platou relativ…

- S-a ajuns la 149 de cazuri confirmate in ultimele 24 de ore, ceea ce ridica incidența la 1,62 la suta. In ultimele zile, la nivelul județului Buzau se constata o creștere importanta a numarului de cazuri noi de Covid-19 confirmate zilnic, dupa o perioada in care evoluția s-a menținut pe un platou…

- De la inceputul epidemiei și pana in prezent, la nivelul județului Prahova, 10322 de persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu virusul SARS-CoV-2. Din totalul prahovenilor testați pozitiv cu noul coronavirus, de la inceputul epidemiei, 347 au decedat, conform raportarilor Direcției de Sanatate…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, duminica, la Iași, ca in prezent in Romania exista 1.250 de paturi la Terapie Intensiva pentru bolnavii de Covid-19 și ca acest numar va crește, el amintind ca la inceputul pandemiei existau doar 740 de paturi la ATI, scrie profit.ro . ”Am plecat in luna…

- In ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-au inregistrat 107 de cazuri noi de coronavirus, in creștere fața de raportarea de sambata, cand au fost 100 de imbolnaviri noi. Pana in momentul de fața in județul Suceava sunt un total de 9.483 de cazuri de Covid-19. Pana astazi, 1 noiembrie, pe teritoriul…