- Incepand din luna iulie, BCE a majorat dobanzile cu 2 puncte procentuale, o masura fara precedent, pentru a combate inflatia, si a declarat ca va inaspri si mai mult politica monetara prin cresterea ratelor dobanzilor si reducerea activelor sale, de 5.000 de miliarde de euro). ”Ne asteptam sa crestem…

Fostul premier liberal Florin Citu afirma, joi seara, ca BNR impreuna cu Ministerul Finantelor condus de PSD au luat decizii care au dus la cresterea prețurilor și saracirea populației.

- Liberalii nu ar trebui sa accepte o creștere a punctului de pensie mai mica de 11,9% și daca PSD susține in coaliția de guvernare ca nu sunt bani la buget, atunci sa cedeze liberalilor Munca și Finanțele, la schimb cu alte ministere, potrivit unei propuneri avansata in ședința BPN PNL de miercuri,…

Fostul prim-ministru liberal Florin Citu crede ca masurile luate de Guvern, la solicitarea PSD, in domeniul prețurilor la energie, va conduce la o penurie.

- ”Vreau sa construiesc cu premierul Nicolae Ciuca, dar vreau ca toti colegii mei sa fie respectati, sa nu mai fie atacati, sa nu ni se mai ceara inlocuiri pe nedrept, pentru ca in acel moment parteneriatul nostru va lua sfarsit”, a afirmat, vineri, liderul PSD, Marcel Ciolacu. Acesta a declarat ca…

MAE recomanda romanilor sa evite calatoriile in Rusia, iar celor aflați acolo sa fie atenți și sa evite locurile in care sunt prezente adunari publice sau aglomerari mari de persoane.

- Banca Angliei a decis sa nu organizeze o sedinta de urgenta pentru a stabili noi rate, dar a spus ca le va modifica ”cu cat va fi nevoie” atunci cand se va intruni in luna noiembrie. Anuntul a fost facut in momentul in care Ministerul Finantelor a a anuntat ca va stabili planuri de reducere a datoriilor…

- Pensiile pot sa creasca și cu 15% in 2023 și nu se depașește ținta de 9.4% din PIB stabilita in PNRR, susține fostul premier Florin Cițu: „Marcel Cioalcu ar face bine sa stea acasa și sa faca reformele din PNRR și nu sa cheltuiasca banii romanilor pe calatorii la Bruxelles”, anunța Mediafax.…