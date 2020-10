”Nu cred ca mai exista alt artist care sa fi susținut atatea concerte cu un scop umanitar. Din 2001, din 20 de concerte susținute, 16 au avut un scop caritabil. E felul meu de a ma elibera. In astfel de cazuri nu caștig, ci dau, și sunt fericit ca pot sa fac așa ceva. Am refuzat sa cant pentru culori politice insa n-am refuzat niciodata sa cant pentru o campanie ori acțiuni sociale și caritabile”, ne spune artistul primul muzician care a atins 1 milion de vizualizari Youtube (piesa ”Zece”), cu mult inaintea unor artiști precum Inna, Andra ori Alexandra Stan. ”Ce-am facut totuși cu banii caștigați?…