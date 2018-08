Stiri pe aceeasi tema

- Ajunsi din cantonament duminica noapte, sportivii de la CSM Bucuresti au donat sange, luni, in incercarea de a salva viata fostei atlete Adelina Gavrila Oancea (39 de ani), care se afla in stare grava de sanatate. Ea urmeaza sa nasca la 2 august, insa sarcina are complicatii majore. Sansele…

- „Am vești bune in perspectiva pregatirilor pe care la face Romania pentru gazduirea meciurilor la Campionatul European de Fotbal din anul 2020. Compania Naționala de Investiții a semnat doua contracte importante. Primul contract se refera la proiectarea și execuția lucrarilor de investiții la stadionul…

- Sansele ca CFR Marfa sa mai scape de insolventa si faliment scad pe zi ce trece. Chiar ministrul Trasporturilor, Lucian Sova, a declarat ca a accelerat procesul de executare a companiei pentru ca, in cazul in care aceasta ar intra intr-adevar in insolventa, sa nu traga dupa sine si CFR SA.…

- Comisia Europeana informeaza, prin intermediul unui document trimis Consiliului European, ca Guvernul de la Bucuresti are, intr-adevar, de gand sa anuleze 10 ani de reforma a sistemului de pensii, renuntand la caracterul obligatoriu al contributiilor la Pilonul II. In raportul intocmit de…

- Liderul PSD Liviu Dragnea afirma, intr-un interviu pentru Reuters, ca masurile de reducere a impozitelor si taxelor si de crestere a salariului minim si a pensiilor vor continua, el comentand ca "au fost prea multi ani de austeritate". De asemenea, spune ca ar putea deveni optionale contributiile…

- Guvernul roman isi va mentine politica de reducere a taxelor si de crestere a salariului minim si a pensiilor pana in 2020 in incercarea de a imbunatati standardul de viata a declarat presedintele PSD Liviu Dragnea pentru Reuters.De asemenea, conform Reuters, in privinta contributiilor…

- Prim-ministrul Croației, Andrej Plenkovic se afla intr-o vizita oficiala la București. Liderul croat are programate intalniri și cu șeful statului, Klaus Iohannis și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Vizita are loc in contextul intensificarii relațiilor dintre cele doua state, mai ales…