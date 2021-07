Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp, actorul Florin Calinescu a anuntat, pe pagina sa de Facebook, ca pleaca de la celebrul post de televiziune ProTV."Cu oarecare parere de rau, va anunt ca renunt la colaboarea cu actualul manegment al PROtv. Deci, si la Romanii au talent. Detalii mai incolo.Vorbesc ca fondator.…

- Prezentatorul TV Florin Calinescu și-a anunțat demisia de la PRO TV. Calinescu nu a precizat și motivele care au stat la baza acestei decizii. „Cu oarecare parere de rau, va anunț ca renunț la colaboarea cu actualul manegment al PROtv. Deci, si la” Romanii au talent “. Detalii ,mai…

- Clientii unor banci din Romania au fost vizati in ultimele zile de o campanie de tip phishing care s-a propagat prin intermediul e-mail-ului, atentioneaza specialistii Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO). Acestia explica, intr-o postare pe pagina de Facebook…

- Romanii se bucura de o noua minivacanța in acest weekend, cand sarbatoresc Rusaliile, una dintre cele mai importante sarbatori creștine. Pogorarea Duhului Sfant (Rusaliile), este celebrata la 50 de zile dupa Paște și la 10 zile dupa Inalțarea Domnului. Rusaliile ortodoxe pica in acest an in 20 iunie,…

- Pagina de Facebook a UEFA a facut o gafa de proporții astazi, in ziua meciului Ungaria - Portugalia. Reprezentanții forului de la Nyon au incurcat Budpesta, orașul care gazduiește partida, cu Bucureștiul, capitala Romaniei. A devenit deja o obișnuința ca cele doua capitale europene - ambele organizeaza…

- BUCUREȘTI, 14 mai – Sputnik, Georgiana Arsene. Astazi, 14 mai 2021, se implinesc patruzeci de ani de cand tanarul cosmonaut roman Dumitru Prunariu efectua primul zbor in spațiul cosmic. Intre 14 și 22 mai 1981, in cadrul Programului Spațial Interkosmos s-a desfașurat Misiunea Soyuz-40, la…

- O noua zi, un nou derapaj a la Florin Calinescu. Celebrul actor a facut o dezvaluire incredibila la Romanii au Talent. Juratul de la PRO TV nu s-a putut abține și a ținut sa comenteze numarul unui concurent italian stabilit in Romania de 8 luni de zile. Ce a spus Florin Calinescu la Romanii au […] The…