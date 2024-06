Florin Calinescu nu a reușit sa stranga un numar semnificativ de voturi pentru Partidul Diaspora Unita la alegerile europarlamentare din 9 iunie 2024. Conform rezultatelor provizorii furnizate marți de Biroul Electoral Central, dupa centralizarea voturilor din 19.761 de secții, din totalul celor 19.870, Partidul Diaspora Unita, din partea caruia a candidat Florin Calinescu, a obținut […] The post Florin Calinescu, rezultat neașteptat la europarlamentare. Sub Șoșoaca sau Nicu Ștefanuța la numarul de voturi appeared first on Puterea.ro .