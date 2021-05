Stiri pe aceeasi tema

- Premiu uriaș pentru caștigatorul Romanii au Talent sezonul 11. A reușit sa plece acasa cu marele trofeu al emisiunii, insa asta nu este tot. A caștigat și o suma impresionanta de bani. Ce suma de bani a primit Ana Maria Margean, dupa ce a caștigat sezonul 11 al emisiunii Romanii au talent La doar 11…

- Scandal la Romanii au Talent, dupa ce s-a aflat caștigatorul marelui premiu. Acuzații grave in mediul online la adresa caștigatoarei. Mulți au spus ca premiul nu a fost acordat pe merit, ca alții au fost mai talentați și ca premiul s-a acordat pe baza emoției, nu a talentului. Premiul III,…

- Pe 28 mai are loc finala Romanii au Talent 2021. Finaliștii care concureaza pe scena pentru marele premiu sunt urmatorii: Rareș Trufea, Ana-Maria Margean, Duo Turkeev, Daria Batschi, Gim. Aceștia au trecut in marea finala in urma prestațiilor din cadrul primei semifinale. Remi Martin, Filip Cioc, Art…

- In aceasta seara, la Protv, va avea loc finala concursului Romanii au talent. Pentru marele premiu in valoare de 120.000 de euro vor concura: FILIP CIOC RARES TRUFEA REMI MARTIN GIM DARIA BATSCHI BELECA ANA MARIA MARGEAN ART OF ROBOTS NARCISA UNGUREANU DUO TURKEEV DEAN BOWMAN MAGITOT. Finalistul "Romanii…

- Prima semifinala de la „Romanii au talent” 2021 a fost un succes. Au fost aleși primii cinci finaliști, iar jurații s-au bucurat de o ediție in formula completa, in direct, cu public. Cel care a facut replici neașteptate de data aceasta a fost Florin Calinescu. 12 concurenți deciși sa convinga publicul…

- Pe 26 aprilie va avea loc gala premiilor Oscar, iar documentarul „Colectiv”, facut dupa investigația Gazetei Sporturilor, este nominalizat la doua categorii: cel mai bun film strain și cel mai bun documentar. ...

- Natasha Korotkina, coregraf in Ucraina, l-a dat peste cap inca o data pe Florin Calinescu, precum in sezonul 10. Concurenta a venit sa-și ia revanșa in noul sezon ”Romanii au talent, reușind sa-l impresioneze și de aceasta data pe actor cu talentul sau. Echipa de medici a stat pe poziții langa scena,…

- Radu Palanița a venit cu marturii despre noua sa viața, dupa ce anul trecut a reușit sa puna mana pe marele premiu de la „Romanii au talent”. Ce a facut barbatul cu banii? Catalin Maruța a fost uluit de declarațiile acestuia. Cum a cheltuit Radu Palanița marele premiu de la Romanii au Talent? Radu Palanița…