- George Mihaița și fiul lui, Vlad, obosiți dupa o sesiune de shopping. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, i-au surprins pe cei doi, in fața unui centru comercial din Capitala, cu pungile pe jos, in timp ce așteptau, plictisiti, taxiul.

- Și milionarii au nevoie de relaxare! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe Viorel Paunescu in timp ce se relaxa, in parc. Afaceristul a profitat din plin de vremea calduroasa de afara și a facut o plimbare scurta intr-un loc liniștit din Capitala.

- Pepe s-a casatorit in mare secret cu Yasmine Ody. Prezentatorul de la „Te cunosc de undeva!” și-a dorit ca acest eveniment sa ramana secret, insa fratele sau l-a dat de gol. Inainte de Paște, Pepe și Yasmine Ody s-au casatorit in mare secret. Artistul și-a refacut viața dupa divorțul de Raluca Pastrama…

- Corina Caciuc a adus pe lume un baiețel perfect sanatos in urma cu doua luni, iar de atunci și-a dedicat tot timpul fiului ei și al lui Laurențiu Reghecampf. Ei bine insa, recent a fost surprinsa de catre paparazzii SpyNews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, la un restaurant de lux…

- Ilie Nastase este, fara indoiala, unul dintre cei mai cunoscuti crai din tenisul romanesc. A avut o viața amoroasa foarte bogata, dar acum sta ”singur cuc” la restaurant. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au pe fostul tenismen in timp ce și-a petrecut minute…

- Cum se comporta Flavius Teodosiu cu anajații restaurantului pe care il are. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe saxofonist in timp ce statea la masa, alaturi de iubita lui, la restaurantul pe care aceasta il deține in Capitala.

- Cornel Ilie și soția lui, Eliza, s-au desparțit in urma cu mai bine de doi ani, insa cu toate astea au ramas in relații bune, totul doar pentru copilul pe care-l au impreuna. Surprins de paparazzii SpyNews.ro, cel mai tare site de știri mondene, cantarețul de la Vunk a demonstrat ca este un tata extrem…

- Florin Busuioc a spus cum va fi vremea in urmatoarele zile. Prezentatorul de la meteo a anunțat ca vin ploi furtunoase, cu vijelii și grindina. Prezentatorul rubricii meteo din cadrul Știrilor Pro TV a fost prezent in emisiunea La Maruța, ca in fiecare zi de vineri, unde a comentat Vremea și Vremurile.…