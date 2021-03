Florin Busuioc, infectat cu coronavirus de Măruță? Cunoscutul prezentator meteo Florin Busuioc a fost infectat cu coronavirus, potrivit chiar declaratiilor sale. Busuioc a dezvaluit ca a contractat virusul chiar de la Catalin Maruta, cand a fost prezent in emisiunea lui. Se pare ca nu a avut o forma usoara, a fost nevoit sa se interneze in spital pana s-a facut bine. In fiecare saptamana, Busu este invitat in emisiunea „La Maruta”, pentru a discuta despre vreme, dar mai dezbat si anumite subiecte actuale. Asa a reusit prezentatorul de la meteo sa contracteze virusul. Recent, acesta a revenit in emsiune si a declarat ca a fost nevoit sa stea in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Omul ce aduce interpretarile meteorologice la Pro TV, actorul Florin Busuioc (58 ani) a explicat dispariția sa de pe micile ecrane, in aceeași perioada in care Catalin Maruța a descoperit ca este pozitiv și și-a continuat emisiunea din carantina, de acasa. Ieri, actorul s-a hotarat sa povesteasca care…

- Omul ce aduce interpretarile meteorologice la Pro TV, actorul Florin Busuioc (58 ani) a explicat dispariția sa de pe micile ecrane, in aceeași perioada in care Catalin Maruța a descoperit ca este pozitiv și și-a continuat emisiunea din carantina, de acasa. Ieri, actorul s-a hotarat sa povesteasca care…

- Andra (34 de ani), Catalin Maruța (43 de ani) și copiii lor, David și Eva, au fost infectați cu noul coronavirus. Timp de 14 zile, artista, prezentatorul TV și cei doi copii ai lor se vor auto-izola. Cum se simte Andra dupa infectarea cu noul coronavirus? Recent, perechea a dezvaluit ca atat David,…

- Cunoscut medic infecționist la Institutul Matei Balș din Capitala, dr. Adrian Marinescu spune ca „e posibil ca cei care au avut o forma usoara sa ramana, de pilda, cu o oboseala pe o perioada mai lunga de timp, care poate sa mearga pana la trei luni”. Cei mai multi dintre romanii confirmati cu COVID…

- Rica Raducanu, fostul portar al FC Rapid, in varsta de 74 de ani, a fost confirmat cu coronavirus! Acesta se afla internat in spital alaturi de soția sa, și ea depistata pozitiv cu COVID-19

- „Suntem langa legenda noastra Rica Raducanu, cel care este internat in spital alaturi de sotia sa, ambii avand Covid-19”, a precizat clubul din Giulești.In varsta de 74 de ani, Rica Raducanu are 74 de ani și a jucat de 61 de ori in echipa nationala.Cunoscutul fost international de la Rapid a mai jucat …

- Dupa Mircea Bacala, care a fost recent infectat cu covid, iata ca și cel de-al doilea subprefect al județului Timiș, Elena Popa, a primit acest diagnostic. Elena Popa a sunat duminica noaptea la 112 acuzand tuse seaca, febra, scaderea saturației de oxigen. De asemenea, ea nu are nici gust ori miros.…

- Un barbat in varsta de 36 de ani care a fost testat pentru coronavirus și care a fugit din spital a fost condamnat la inchisoare. Este prima data cand in Romania o persoana primește condamnare cu inchisoare pentru infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor Conform deciziei emise de Judecatoria…