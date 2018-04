Florin Burghele, omul dublei cu Muntenegru

Stiri pe aceeasi tema

- Naționala U21 a Romaniei a terminat la egalitate meciul de la Wolverhampton cu formația U23 a clubului care conduce Championship. Scorul a fost 2-2. Mihai Dobre a deschis scorul in minutul 32, cu un șut de la marginea careului. Englezii au intors scorul in 10 minute. Ashley Seal (59) și Ennis (69) au…

- ESEC… Nationala U17 a Romaniei a ratat sansa de a se califica la Campionatul European 2018 din Anglia. Cu Marcel Chiorean titular, echipa antrenata de Aurel Ticleanu a pierdut si al doilea meci de la Turul de Elita, 0-2 cu Ungaria. Fundasul echipei Sporting Juniorul Vaslui (U17), Marcel Chiorean a fost…

- Golul a fost marcat de Mehmet Topal, in minutul 52. Echipa Turciei va intalni in urmatoarea partida nationala Muntenegrului, adversara a Romaniei in Liga Natiunilor. Meciul va avea loc marti, la Podgorica. In precedentele sase partide de cand conduce nationala Turciei, patru oficiale si doua amicale,…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a fost invinsa clar de formatia Rusiei, cu scorul de 30-25 (17-15), miercuri, la Togliatti, intr-un meci din Grupa a 4-a a preliminariilor Campionatului European din 2018. Tricolorele au fost conduse de la un capat la altul al meciului si s-au ridicat in putine…

- Naționala sub 16 a Romaniei a invins din nou naționala U15 a Italiei, 1-0, intr-un amical disputat la Buftea. Singurul gol al Romaniei a fost marcat de Louis Munteanu, atacantul celor de la Viitorul, in minutul 24. Pasa de gol a venit la de stelistul Ianis Stoica, fiul lui Pompiliu Stoica. Ianis Stoica…

- CHEMAT… Mijlocasul echipei Sporting Juniorul Vaslui, Octavian Cracea, a fost convocat in premiera la echipa nationala a Romaniei de fotbal – U17. Selectionerul Aurel Ticleanu l-a convocat pentru actiunea din Cipru, acolo unde Romania U-17 va sustine o “dubla” amicala impotriva echipei similare a Ciprului.…

- Nationala de futsal a Romaniei a fost invinsa de Portugalia, scor 1-4 (0-2), in prima partida de la Campionatul European, ce se disputa, in aceasta perioada, la Ljubljana (Slovenia). Lusitanul Ricardinho, considerat unul din cei mai valorosi jucatori din lume la futsal, a fost vioara intai a partidei,…

- Nationala de fotbal a României va debuta în noua competitie Liga Natiunilor pe 7 septembrie, când va întâlni pe teren propriu reprezentativa Muntenegrului, în cadrul Grupei a 4-a a Ligii C, conform calendarului stabilit de Uniunea Europeana de fotbal. Iata programul…