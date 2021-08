Marsul "Bucharest PRIDE" are loc in mod "traditional" intr-o zi de sambata, iar anul acesta se va desfasura pe 14 august, in ciuda refuzului administrativ al Primariei Municipiului Bucuresti, a afirmat, vineri, Florin Buhuceanu, membru al Asociatiei ACCEPT, care organizeaza evenimentul. "Pentru inceput, Primaria Generala a Capitalei a refuzat traseul invocand dificultati in a asigura securitatea participantilor. Sa auzim 16 ani, de la primul PRIDE, acelasi tip de argumente ca Primaria nu poate securiza o cale pietonala, vorbim totusi de Calea Victoriei, un bulevard ultracentral din Bucuresti care…