- Florin Bratu, antrenorul lui Dinamo, a explicat ce-i mai motiveaza pe dinamoviști in finalul sezonului. Dinamo se pregatește de finala play-out-ului, sambata seara, cu FC Botoșani, in Ștefan cel Mare. "Cainii" au 6 puncte avans, Florin Bratu a facut curațenie la echipa, promovand tinerii in locul celor…

- Florin Bratu, antrenorul principal al formației Dinamo București s-a aratat mulțumit de felul in care elevii sai au evoluat in victoria obținuta cu 3-2 (2-2) in meciul din runda a VIII-a a play-out-ului Ligii I de la Mediaș cu Gaz Metan. Bratu a ținut la finalul meciului sa precizeze ca spiritul de…

- Pe langa spectacolele de reenactment, deja cunoscute, ale Legiunii XIII Gemina, la Alba Iulia va lua viața anul acesta un nou spectacol care sa ne aduca și mai aproape de istoria Romaniei. Garda Naționala de la Alba Iulia și Personalitațile Unirii readuc la viața oameni și fapte istorice greu de egalat,…

- Florin Bratu, antrenorul principal al formației Dinamo București, a ținut sa precizeze in cadrul conferinței de presa premergatoare partidei pe care elevii saai o vor susține astazi cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, ca este mulțumit de felul in care jucatorii se prezinta sub comanda sa in acest play-out.…

- Echipa FC Dinamo Bucuresti a invins cu scorul de 1-0 formatia ACS Poli Timisoara, intr-o partida contand pentru etapa a 6-a a play-out-ului Ligii 1, disputata vineri seara in soseaua Stefan cel Mare. Elevii antrenorului Florin Bratu au marcat unicul gol al intalnirii in repriza secunda, prin atacantul…

- Surprinzator, Gabriel Torje nu a facut parte din lotul lui Dinamo București in meciul caștigat la Voluntari cu scorul de 4-2. Florin Bratu, antrenorul principal al trupei din Șoseaua Ștefan cel Mare a declarat ca mijlocașul este in continuare in vederile sale și ca a fost doar decizia sa de a nu-l include…

- Dinamo Bucuresti a invins-o pe FC Voluntari cu scorul de 4-2 (3-0), vineri seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a cincea a fazei play-out a Ligii I de fotbal. Dinamo a condus cu 4-0, dupa golurile marcate...

- Ionel Danciulescu, directorul sportiv al lui Dinamo, are incredere totala in Florin Bratu. Oficialul dinamovist militeaza pentru un mandat cat mai lung al lui "Bratone"la Dinamo, dezvaluind și strategia pe care ar vrea sa o vada in "Ștefan cel Mare" in acest play-out. "Florin Bratu va sta și va analiza…