- Fanii lui Dinamo sunt foarte suparați. Danuț Lupu, Florin Bratu și Ionel Danciulescu au fost filmați la o petrecere in care cand au cantat imnul Rapidului, iar imaginile au devenit virale. „Inamicul public numarul 1” este Danuț Lupu. Singurul care a reacționat dupa aceasta filmare este „Danciu-gol”.…

- Antrenorul echipei Rapid, Adrian Mutu, a declarat, sambata, prefațat meciul cu FCSB, din etapa a 2-a a SuperLigii. Tehnicianul vrea ca jucatorii sai sa le demonstreze suporterilor ca le sunt superiori rivalilor de la FCSB. „Se stie ce inseamna acest meci pentru Rapid, pentru fanii nostri. Suntem constienti…

- Stadionul modernizat din Miercurea Ciuc va fi inaugurat maine, cu un meci amical intre naționala U18 a Ungariei și reprezentativa similara a Ținutului Secuiesc. Gazdele și-ar fi dorit ca naționala U18 a Romaniei sa fie prezenta la momentul festiv al ciucanilor, insa Federația s-a vazut nevoita sa refuze…

- Se anunța cea mai aprinsa batalie pentru primele 6 locuri. Fanii din Giulești și banii lui Șucu sunt argumentele Rapidului, in vreme ce atuurile lui Sepsi sunt antrenorul și stabilitatea clubului. Dintre echipele care au fost sezonul trecut in play-off, FC Argeș și Voluntari par in pierdere de vitez,…

- Omul de afaceri Dan Sucu este noul actionar al FC Rapid Bucuresti.Acesta va detine 50 dintre actiunile clubului, celelalte 50 fiind detinute de Victor Angelescu. Ne dorim ca Rapid sa redevina o echipa puternica, care an de an sa lupte cu sanse reale la castigarea titlului din Liga 1. Si, de ce nu, speram…

