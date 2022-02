Dinamo s-a impus fara drept de apel in fața celor de la Gaz Metan Mediaș, scor 4-0, intr-o partida din etapa a 27-a din Liga 1. Florin Bratu, selecționerul naționalei Under 21 a Romaniei, a vorbit la finalul partidei despre primul succes obținut de Dinamo in acest an, dar și despre cat de așteptata era aceasta victorie in randul dinamoviștilor, care bifasera ultimul succes acum mai bine de doua luni, pe 13 decembrie, in fața Chindiei, scor 1-0. ...