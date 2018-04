Florin Bratu: "Dinamo a meritat victoria". Ce spune despre Torje

Antrenorul dinamovist Florin Bratu considera ca echipa sa a meritat victoria chiar daca cei de la ACS Poli Timisoara, scor 1-0, o contesta sustinand ca golul a fost marcat din ofsaid si ca au avut un penalty neacordat.

"Dinamo a meritat victoria. O echipa care a presat tot timpul, care a avut ocazii. Sa nu uitam ca am jucat astazi cu o linie de fund formata din trei jucatori sub 19 ani si cu unul sub 21 de ani. Dam credit si jucatorilor tineri, avem un lot numeros, vreau sa-i vad pe toti la lucru si iata ca echipa a capatat anvergura. Are placerea asta de a ajunge la finalizare. Lucrurile…